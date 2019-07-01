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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Motor Sporları
01.07.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Red Bull Car Park Drift’in şampiyonu Fahimreza Keykhosravi oldu

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Red Bull Car Park Drift’in şampiyonu Fahimreza Keykhosravi oldu

Türkiye’nin en iyi drift pilotları, Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali’nde kozlarını paylaştı. TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenen organizasyonda Türkiye’nin en yetenekli drift pilotları binlerce motorsporları hayranına unutulmaz anlar yaşattı. Büyük bir rekabet içerisinde geçen mücadele sonrasında Fahimreza Keykhosravi, Red Bull Car Park Drift Türkiye şampiyonu oldu.

400 üzerinden 371 puan almayı başaran şampiyon Fahimreza’yı, Ali İnal ikinci ve İbrahim Yücebaş da üçüncü olarak takip etti. Bu 3’lü, 1 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkını elde etti.

Türkiye’nin en iyi drift pilotu belli oldu. TOSFED ve Drift Kulübü ortaklığı ve Falken sponsorluğunda TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde Türkiye’nin en yetenekli drift pilotlarını buluşturan Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali’nde Fahimreza Keykhosravi, rakiplerini geride bırakarak mutlu sona ulaştı. Yarışta, birbirinden yetenekli 37 pilot arasından elemeleri aşan 19 pilotun, güçlü otomobilleri ile bol dumanlı zirve mücadelelerine sahne olan Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali yıllar sonra binleri Körfez’de buluşturdu. Büyük mücadeleyi kazanan Fahimreza’yı Ali İnal ikinci ve İbrahim Yücebaş da üçüncü olarak takip etti. Bu üç pilot, 1 Eylül’de İstanbul’da yapılacak Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkını da kazandı.

Otomobil sporlarının en dikkat çeken dallarından biri olan drift branşının Türkiye’deki en büyük organizasyonu Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali’nde şampiyon olan Fahimreza Keykhosravi’ye ödülünü TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, ikinci olan Ali İnal’a ödülünü Lift Content Factory Kurucusu Ömer Erdem ve üçüncü olan İbrahim Yücebaş’a ödülünü de Drift Kulübü Başkanı Burak Ünal verdi.
Yetenekli yarışçıların hünerlerini sergilediği yarışta, etkinliğin sportif direktörü dünyaca ünlü Red Bull sporcusu Abdo Feghali ve mücadeleye katılan üç kadın pilot Burcu Çetinkaya, Ülkü Erçoban ve Tuba Bora da binlerce seyirci önünde gösteri performansı gerçekleştirdi.

‘Adrenalin dolu bir hafta sonu oldu’
Driftin, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir ilgi gördüğün dile getiren TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı “Drift branşına ayrı bir renk ve heyecan getiren Red Bull Car Park Drift organizasyonu, hem katılımcılara hem de izleyenlere adrenalin dolu bir hafta sonu yaşattı. Ülkemizde başta drift olmak üzere motor sporlarının gelişimine büyük katkı sağlayan Red Bull'a çok teşekkür ediyoruz. 1 Eylül’de İstanbul’da ev sahipliği yapacağımız Red Bull Car Park Drift Dünya Finali organizasyonuna ve ülkemizi temsil edecek sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. 

‘Herkesi İstanbul’a bekliyoruz’
Çok keyifli bir Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali gerçekleştirdiklerini belirten Red Bull sporcusu ve yarış direktörü Abdo Feghali “Türkiye’deki birçok drift tutkunu bu organizasyonu çok sevdi. Yarışa olan ilgi de bunun ispatı zaten. Umuyorum ki Türkiye’de daha fazla Red Bull Car Park Drift yarışı yapabiliriz. Bu sayede insanlar kendi arabalarında ufak modifiyeler yaparak, çok büyük bir maliyet altına girmeden, güvenli alanlarda drift yapabilirler. Red Bull Car Park Dirft ile tutku ve yeteneği olan herkesten şampiyonlar çıkarmaya yardım ediyoruz. 1 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştireceğimiz Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’ne herkesi bekliyoruz” dedi.

Dünya Finali 1 Eylül’de İstanbul’da
Kuveyt’te 1 Şubat’ta başlayan Red Bull Car Park Drift’in 2019’un şampiyonu İstanbul’da belli olacak. 12 ülkede yapılacak ülke finalleri sonrasında belli olan 20 pilot, 1 Eylül 2019 tarihinde Türkiye’nin ev sahipliğindeki Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde driftin en iyisi olmak için mücadele edecek.

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