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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.09.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

Red Bull Air Race Teknofest’te nefes kesecek

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Red Bull Air Race Teknofest’te nefes kesecek

Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Red Bull Air Race heyecanı yaşanacak. Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden biri olan Teknofest 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Red Bull Air Race’in kurucusu ve ilk şampiyonu Peter Besenyei ve Red Bull Air Race pilotu Dario Costa hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştirecekleri gösteri uçuşları için Teknofest’e geliyorlar.

Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden biri olan Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Red Bull Air Race heyecanı yaşanacak. Geçen sene ilk kez düzenlenen 550 binin üzerinde ziyaretçinin katılım gösterdiği Teknofest, bu yıl 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Red Bull Air Race’in kurucusu ve ilk şampiyonu Peter Besenyei ve Red Bull Air Race pilotu Dario Costa, uçuş tutkunlarına unutulmaz bir gösteri yapmak için Teknofest’e geliyorlar.62 yaşındaki deneyimli pilot Besenyei’nin kendi kurduğu Red Bull Air Race’de ve dünya akrobasi şampiyonalarında dünya şampiyonlukları bulunuyor. Macar akrobasi pilotu aynı zamanda bir hava aracı tasarımcısı. 2001 yılında gerçekleştirdiği uçuşla Macaristan’da bulunan Chain Köprüsü’nün altından ters uçuş yapan tek kişi olan Peter Besenyei, 2014 yılında Yunanistan’da bulunan Corinth Kanalı’nda da saatte 300 kilometre hıza ulaşmıştı.

‘İstanbul’un üzerinde uçmak inanılmazdı’

En son 4. Red Bull Uçuş Günü’nde akrobasi uçağı ile unutulmaz bir şova imza atan İtalyan pilot Dario Costa, Teknofest’te de Red Bull Air Race uçağıyla bir şov sergileyecek. İstanbul üzerinde uçmak deneyimini değerlendiren İtalyan pilot, “İstanbul üzerinde uçmak inanılmaz bir deneyimdi. O müthiş kalabalığı hiçbir zaman unutamayacağım. Şovun ardından o kadar güzel mesajlar aldım ki anlatamam” ifadesini kullandı.
Teknofest’te Red Bull Air Race pilotları Peter Besenvei ve Dario Costa akrobasi şovlarının yanı sıra birbirinden ünlü isimleri de uçaklarında ağırlayacaklar.

 

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