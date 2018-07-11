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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
11.07.2018 - 11:12, Son Güncelleme:

Recep Yoğurtçu: "Altınordu modelinin iz düşümünü Ümraniyespor'da yapacağız"

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Recep Yoğurtçu: "Altınordu modelinin iz düşümünü Ümraniyespor'da yapacağız"

Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu, kırmızı-beyazlı kulübün geleceği için altyapı hamleleri planladıklarını söyledi.

Kulüp başkanı Yoğurtçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa vadede sportif başarı, uzun vadede ise gençleri kazanmayı hedeflediklerini belirterek, "Sezonluk hedeflerimiz de bulunuyor. Kulübümüzün ilkeleri doğrultusunda uzun vadeli projelerimiz de var. Hem ligde oynayıp başarıya koşacağız hem de kulübümüzün geleceğini teşkil etmek için gençleri de takıma kazandırma çabası içinde olacağız. Belediye başkanımız Hasan Bey'in sayesinde bir altyapı tesisine kavuşacağız. Altınordu modelinin bir iz düşümünü Ümraniyespor'da yapacağız." diye konuştu. 

Geride kalan sezon Spor Toto 1. Lig'de play-off oynayan Ümraniyespor'un bu sezon hedef yükselteceğinden bahseden Yoğurtçu, "Alt liglerden yukarı çıkarken hedefimiz, çıktığımız basamağı sağlamlaştırmak ve ayağımızı yere sağlam basmaktı. İki sezon önce 1. Lig'e çıktık, ilk sene kaldık, ikinci sene play-off oynadık. Bu sene hedeflerimizi biraz daha yükselteceğiz. Ümraniyespor Kulübü ayaklarını sağlam basacak, tesisleşecek ve bir gün Süper Lig'de oynayacağız." ifadelerini kullandı. 

Sabırsız olmadıklarını dile getiren Yoğurtçu, "Sezonlar başlıyor ve bitiyor. Hedefi koyup bütün enerjimizi bir sezona harcamak doğru değil. Önemli olan uzun vadede başarmak." dedi. 

Başkan Recep Yoğurtçu, geçen sezon takımı çalıştıran Bayram Bektaş'ın Göztepe'nin başına geçmesi üzerine anlaştıkları İsmet Taşdemir'e güvendiklerini belirterek, "İsmet hocayı kamuoyu çok bilmez, Ankaragücülü İsmet olarak bilinir ama Ümraniyespor'dan yetişmiş bir kardeşimizdir. Kendisine güveniyoruz. Umarım onun için de bizim için de iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu. 

"ÜST LİGE SPORCU VERMEK, HOCA GÖNDERMEK GÜZEL BİR ŞEY"

Çalıştıkları son iki teknik adam Erkan Sözeri ve Bayram Bektaş'ın Spor Toto Süper Lig ekiplerine gittiğini hatırlatan Yoğurtçu, "Erkan hoca ve Bayram hoca, Süper Lig'e gitti. Umarım İsmet hocaya da nasip olur. Güzel bir duygu, üst lige sporcu vermek, hoca göndermek güzel bir şey. Demek ki sezon başında doğru kararlar verdiğimizi gösteriyor." şeklinde görüş belirtti. 

Transfer çalışmalarına devam ettiklerini de kaydeden kırmızı-beyazlı kulübün başkanı, "Sezonu planlarken mevcudu tutarak ve eksiklerimizi tamamlayarak gidiyoruz. Şu ana kadar yaptığımız transferler, sezon içinde çalıştığımız futbolculardı ve onları kulübümüze kazandırdık. Yeni çalışmalarımız da var. İnşallah önümüzdeki günlerde açıklayacağız." diye konuştu.

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