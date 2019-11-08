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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.11.2019 - 01:55, Son Güncelleme:

Recep Uçar: Adil olmayan bir karardı

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Recep Uçar: Adil olmayan bir karardı

Abdullah Avcı'nın yokluğunda Braga maçında takımın başına çıkan yardımcı antrenör Recep Uçar, 90 dakikayı yorumladı. Uçar, Lens’in kırmızı kart gördüğü pozisyonun müsabakanın kırılma anı olduğunu belirterek, "Adil olmayan bir karardı." dedi.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Portekiz ekibi Braga’ya deplasmanda 3-1 mağlup olan ve son 32 turuna çıkma şansını yitiren Beşiktaş’ta yardımcı antrenör Recep Uçar, siyah-beyazlı oyuncu Jeremain Lens’in kırmızı kart gördüğü pozisyonun müsabakanın kırılma anı olduğunu belirterek, "Adil olmayan bir karardı." dedi.

Braga Stadı’nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Uçar, içinde farklı hikayeler barından bir maçın geride kaldığını aktardı.

Braga’yı iyi analiz ettiklerini belirten Recep Uçar, "Maç, düşündüğümüz gibi dengeli başladı. 14’üncü dakikada kornerden yediğimiz gole kadar fazla pozisyon vermedik. Geri düştükten sonra dengeyi kurduk, golü de bulduk. Savunma arkasına yapılan koşularla ilgili ciddi çalışmalar yapmamıza rağmen ikinci golü kalemizde gördük. Maçın kırılma noktası Lens’in kırmızı kart gördüğü pozisyondu. Adil olmayan bir karardı." ifadelerini kullandı.

Recep Uçar, şunları kaydetti:

"Karşılaşmanın geri kalan bölümünde Braga gibi tecrübeli bir takıma karşı 10 kişi oynamak kolay değil. Beraber savunma yapmaya çalıştık. 30-35 dakika fazla pozisyon vermedik. Güven ve Boyd ile pozisyonlara da girdik. Üçüncü golü yiyince maç bitmişti. Avrupa Ligi’nde iddiamız kalmadı. Belki maçı kaybettik ama altyapından Kartal ve Erdem gibi oyuncular bizim adımıza kazanım oldu."

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