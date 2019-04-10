Recep Topal, Avrupa üçüncüsü
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Recep Topal, erkekler serbest stil 61 kiloda Nikolai Okhlopkov'u tuşla yenerek bronz madalya kazandı.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 61 kiloda mücadele eden milli sporcu Recep Topal, bronz madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda 61 kilo güreşçisi Recep Topal, Rumen rakibi Nikolai Okhlopkov'u tuşla mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.
Recep Topal, repesaj maçında Ukraynalı Volodymyr Burukov'u 10-8 yenerek bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etmişti.
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