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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
05.09.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Recep Şen: "Kaybettik, özür diliyoruz"

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Recep Şen: "Kaybettik, özür diliyoruz"

2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu son maçında Çekya'ya 91-76 mağlup olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Recep Şen, yenilgiden dolayı özür diledi.

Başantrenör Ufuk Sarıca'nın boğazındaki rahatsızlık nedeniyle basın toplantısına katılamadığını vurgulayan Şen, "Hocamızın sesi iyi değil, o yüzden gelemedi. Çekya'yı tebrik ediyoruz. Kazanmayı hak ettiler." dedi.

Kazanmak için çok şey yaptıklarını ancak başarılı olamadıklarını anlatan Şen, "Çekya, Shenzhen'i daha çok hak etti. Maçın üçüncü periyodunda oyuna girmeye çalıştık. Sonuçta kaybettik, özür diliyoruz. Shenzhen'e gitmek istiyorduk ama yapamadık. Taraftarlarımızdan ve ülkemizden özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu Metecan Birsen ise Çekya'yı galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "İyi takım olduğumuza inanıyorum. Kazanmalıydık ama olmadı." ifadelerini kullandı.

- Çekya cephesi

Çekya Başantrenörü Ronen Ginzburg ise Türkiye'nin hızlı hücumlarına izin vermediklerini vurgulayarak, "Her şey çok iyi gitti. Her şeyi çok iyi yaptık. Her zaman inandık." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye karşısında etkili bir oyun sergileyen Ondrej Balvin de rakiplerinin iyi bir ekip olduğunu ama kazanmayı hak ettiklerini dile getirdi.

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Recep Şen: Kaybettik, özür diliyoruz

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