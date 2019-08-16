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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
16.08.2019 - 22:58, Son Güncelleme:

Recep Niyaz kimdir ve kaç yaşındadır?

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Recep Niyaz kimdir ve kaç yaşındadır?

Denizlispor'da forma giyen genç futbolcu Recep Niyaz performansıyla sosyal medya ve internette konuşulan futbolcular arasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin altyapısında yetişerek daha sonra sarı lacivertli kulübün kadrosuna dahil olan Recep Niyaz'ın spor kariyeriyle ilgili bilgiler futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Recep Niyaz kimdir ve kaç yaşındadır?

2003 yılında futbol kariyerine başlayan orta saha oyuncusu Recep Niyaz Denizlispor Galatasaray maçı sonrası sosyal medyada taraftarlar tarafından konuşulmaya başlandı. Genç futbolcunun mücadeledeki performansıyla beraber, futbol kariyerine dair bilgiler gündeme geldi. İşte, Recep Niyaz'ın futbol hayatına ilişkin bilgiler.

RECEP NİYAZ'IN SPOR KARİYERİ

1 Ocak 1995'te Denizli'de dünyaya gelen Recep Niyaz Denizlispor'da forma giymektedir. 2007 yılında Fransa'da Danone Türkiye millî takımı ile Dünya üçüncüsü olan kadronun kaptanlığını yapmıştır. 2009 yılında Denizlispor U14 takımı ile akademi ligi şampiyonluğu yaşamıştır. Burada gösterdiği başarılı performansın ardından 2010 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer edilmiştir.

Fenerbahçe'nin altyapısında gösterdiği performans sonrasında 2011-2012 sezonu öncesinde Fenerbahçe A Takımı'na yükseltilmiştir. Fenerbahçe A Takımı ile ilk resmi maçını 16 Ocak 2012 günü Manisaspor'a karşı oynamıştır. Ardından Fenerbahçe A Takımı'ndaki 2. sezonunda ilk resmi maçına 25 Ağustos 2012 tarihinde Gaziantepspor maçında oyuna son dakikalarda oyuna dahil olmuştur, oyuna girdikten hemen sonra Cristian Baroni'ye asist olabilecek bir pas vermiştir ama Baroni'nin şutunda top kaleciden kornere çıkmıştır. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası 4.Tur'unda karşılaştığı ve 1-0 yendiği Pendikspor maçında oyuna 75. dakikada Mehmet Topuz'un yerine dahil olmuştur. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda oynadığı Göztepe maçında, oyuna girdikten hemen sonra Dirk Kuyt'un çektiği şutun kaleciden geri dönmesi sonucu topa koşarak durumu 4-0'a getirdi. Böylece Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü atmış oldu.

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