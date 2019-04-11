Recep Niyaz durmuyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRecep Niyaz durmuyor!
GeriFutbol Recep Niyaz durmuyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
11.04.2019 - 08:17, Son Güncelleme:

Recep Niyaz durmuyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Recep Niyaz durmuyor!

Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Abalı Denizlispor'da orta saha oyuncusu Recep Niyaz bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle yeşil-siyahlı takıma büyük katkı sağlıyor.

Son olarak Adanaspor deplasmanında rakip fileleri 2 kez sarsan Recep, toplam gol sayısını 11'e çıkardı. Başarılı futbolcu 4 de asist yaparak takımının bulduğu 15 gole direkt katkı sağladı.

Kariyerinin en parlak dönemini geçiren 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Çaykur Rizespor'da olduğu gibi altyapısından yetiştiği Denizlispor'u da Süper Lig'e çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Recep, kendisi gibi 11 golü bulunan santrfor Mehmet Akyüz'le birlikte takımın en skorer iki oyuncusundan biri konumuna geldi. Recep Niyaz, Denizlispor'dan 2010 yılında henüz 15 yaşındayken Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi...

"Hedef doğrudan Süper Lig"Spor Toto 1. Lig'de averajla liderlik koltuğunu koruyan Abalı Denizlispor, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyişini sürdürüyor. Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mücadelelerini son dakikaya kadar sürdürmenin karşılığını Altay ve Adanaspor karşılaşmalarında aldıklarını kaydederken, Süper Lig hedefine her geçen gün yaklaştıklarını aktardı.
daha fazla video için
Denizlisporun zirve inadı
Denizlispor'un zirve inadı

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Recep Niyaz durmuyor

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Beşiktaş'ta Vlasic için Vida devreye giriyor

Beşiktaş'tan flaş Shinji Kagawa kararı

Trabzonspor’un genç oyuncusu Tayyib Ebrar ameliyat oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde karaborsa bilet fiyatları uçtu