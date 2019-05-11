Recep Niyaz: Çok tedirginim, futbolun şakası yok
Abalı Denizlispor, sahasında Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Zoru seven bir takım olduklarını belirten Recep Niyaz, "Matematiksel olarak yendiğimiz takdirde çıkıyoruz. Ancak ben hala çok tedirginim. Çünkü futbolun şakası yok. Top kaleye girmediği müddetçe kazanamazsınız. O yüzden ciddi bir şekilde maça hazırlanıyoruz. 90 dakika canımızı dişimize takıp mutlu sona ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.
Abalı Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.
Futbolculardan Recep Niyaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarın evlerinde oynayacakları maça Süper Lig bileti almak için çıkacaklarını söyledi.
Zoru seven bir takım olduklarını belirten Recep Niyaz, "Matematiksel olarak yendiğimiz takdirde çıkıyoruz. Ancak ben hala çok tedirginim. Çünkü futbolun şakası yok. Top kaleye girmediği müddetçe kazanamazsınız. O yüzden ciddi bir şekilde maça hazırlanıyoruz. 90 dakika canımızı dişimize takıp mutlu sona ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.
Yeşil-siyahlı futbolculardan Keremcan Akyüz ise Süper Lig'e çıkma biletini şimdiye kadar almaları gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Evimizdeki 5 maçtan birini ya da ikisini kazansaydık şu anda çok farklı durumda olurduk. Geçmişin acısını yarınki maçta çıkaracağız. Bu maç, Denizlispor için 10 senenin maçı. İnşallah güzel bir atmosfer olur ve şenlik havasında geçer. Çok zor günler yaşadık, 11 oyuncunun kadroya yazılamadığı günleri hatırlıyorum. Ancak çok şükür bugünlere geldik. Üç puanı alıp takımımızı hak ettiği yere çıkaracağız."
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