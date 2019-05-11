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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
11.05.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

Recep Niyaz: Çok tedirginim, futbolun şakası yok

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Recep Niyaz: Çok tedirginim, futbolun şakası yok

Abalı Denizlispor, sahasında Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Zoru seven bir takım olduklarını belirten Recep Niyaz, "Matematiksel olarak yendiğimiz takdirde çıkıyoruz. Ancak ben hala çok tedirginim. Çünkü futbolun şakası yok. Top kaleye girmediği müddetçe kazanamazsınız. O yüzden ciddi bir şekilde maça hazırlanıyoruz. 90 dakika canımızı dişimize takıp mutlu sona ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Abalı Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.
Futbolculardan Recep Niyaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarın evlerinde oynayacakları maça Süper Lig bileti almak için çıkacaklarını söyledi.

Zoru seven bir takım olduklarını belirten Recep Niyaz, "Matematiksel olarak yendiğimiz takdirde çıkıyoruz. Ancak ben hala çok tedirginim. Çünkü futbolun şakası yok. Top kaleye girmediği müddetçe kazanamazsınız. O yüzden ciddi bir şekilde maça hazırlanıyoruz. 90 dakika canımızı dişimize takıp mutlu sona ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Yeşil-siyahlı futbolculardan Keremcan Akyüz ise Süper Lig'e çıkma biletini şimdiye kadar almaları gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Evimizdeki 5 maçtan birini ya da ikisini kazansaydık şu anda çok farklı durumda olurduk. Geçmişin acısını yarınki maçta çıkaracağız. Bu maç, Denizlispor için 10 senenin maçı. İnşallah güzel bir atmosfer olur ve şenlik havasında geçer. Çok zor günler yaşadık, 11 oyuncunun kadroya yazılamadığı günleri hatırlıyorum. Ancak çok şükür bugünlere geldik. Üç puanı alıp takımımızı hak ettiği yere çıkaracağız."

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Recep Niyaz: Çok tedirginim, futbolun şakası yok

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