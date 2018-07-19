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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.07.2018 - 11:05, Son Güncelleme:

Recep Kara: "Kırkpınar'ın sil baştan yenilenmesi lazım"

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Recep Kara: "Kırkpınar'ın sil baştan yenilenmesi lazım"

Başpehlivan Recep Kara, Kırkpınar'ın sil baştan yenilenip Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Bu yıl 657'ncisi geride kalan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3. turunda Ali Gürbüz ile yaptığı müsabakada, rakibinin hakem hatasıyla galip ilan edildiği gerekçesiyle Kırkpınar'da artık güreşmeyeceğini açıklayan Kara, AA muhabirine, kararının arkasında olduğunu belirtti. 

Kırkpınar'da 2004, 2007, 2008 ve 2016'da başpehlivanlığa ulaşan Kara, mahalli güreşlere katılmaya devam edeceğini aktararak "Ama bu sistem böyle devam ettiği sürece Kırkpınar'da güreşmem söz konusu değil. Bu sezon bir bitsin, ondan sonra bakacağım. Şu anda kararımın arkasındayım." dedi. 

Kara, Merkez Hakem Kurulunun görevden alınmasını düzenin değişmesi adına yeterli bulmadığını vurgulayarak, "Oraya komple sil baştan taze bir kan gelmesi lazım. Çünkü başkanlar değişiyor ama güreşi yöneten arkadaşlarımız, zihniyet değişmiyor. Zihniyet değişmediği müddetçe bizim orada güreşmemiz söz konusu değil." diye konuştu. 

"Bu sadece Recep Kara meselesi değil." diyen başpehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Emek var ortada, yazık günah. Ben yenilsem zaten çeker giderim. Bir yılın emeğini herkes orada alıyor. 10 yaşında güreşen bir çocuğun hakkı neyse altın kemer alan adamın hakkı da odur. Benim dünya görüşüm bu. Asgari hata yapabiliriz. İnsan hata yapabilir ama hatadan dönmek de bir erdemdir. Hatanın üzerine niye gidiyorsun? Bir, kararı geç açıkladın. İkincisi ise ömrümü 16-17 sene milli takımlarda geçirdim. 15 yıldır Kırkpınar'da başa güreşiyorum. Bu güreşi biz biliyoruz. 'Nasıl yeniş olur, nasıl puan alınır' bırakın da onu biz bilelim. Mutfağından yetişmişim." 
Yağlı güreşin en önemli isimlerinden Kara, "Sistem, kural, kaide yok. Var ama öylesine. Ben de en sonunda buna isyan ettim. O yüzden Kırkpınar'da güreşmemin bir anlamı yok. Kırkpınar'da 8 kez final yaptım, 4 kez birinci oldum. Bunu benim demem lazım. Kimse demiyorsa Recep Kara olarak ben yumruğumu masaya vuruyorum. Bundan sonra yapılacaksa bu iş gerçekten adam gibi yapılmalı. Yazık, günah." şeklinde görüş belirtti. 

"YAPTIĞIM BELKİ DE MİLAT OLACAK"
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 6,5 asırlık bir gelenek olduğuna işaret eden Kara, "Yaptığım belki de milat olacak. Burada istediğim ne biliyor musunuz? 6,5 asırlık, savaşta dahi ara verilmeyen bir gelenek maalesef panayır havasında gidiyor. Anadolu'da herhangi bir organizasyon nasıl yapılıyorsa o şekilde gidiyor. Böyle bir şey olamaz." ifadelerini kullandı. 
Kırkpınar'ın organizasyonunu belediyenin değil bakanlığın üstlenmesi gerektiğini belirten Kara, "İnsanlar geçmişiyle övünüyorlar. Biz kadim bir milletiz, bu bizim kültür mirasımız. Kırkpınar'ın sil baştan yenilenmesi lazım. Kırkpınar, Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde yapılmalı. Edirne Belediyesinin de gücü yetmiyor. Böyle bir kültürü sadece Edirne Belediyesine teslim etmekle yanlış yaparız. Kırkpınar'ın bir kanunu olması lazım. Yönetimler de değişse bu kanunu kimse bozmamalı. Çünkü çok kadim bir kültür, sadece bir spor organizasyonu değil." değerlendirmesinde bulundu. 

"GEREKİRSE CUMHURBAŞKANIMIZLA GÖRÜŞECEĞİM"

Türkiye'nin her yerine yeni futbol statlarının inşa edildiğine dikkati çeken 36 yaşındaki başpehlivan, Sarayiçi Er Meydanı'nın yıkılıp yeniden yapılmamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. 

Kara, yağlı güreşlerin ülkede büyük ilgi gördüğüne işaret ederek, şunları kaydetti: 

"20 binlik stat tıklım tıklım doluyor. O stat 40 bin kişilik olsa yine dolar. Samimi söylüyorum. Sil baştan bir er meydanı yapılmalı. Sahanın arka taraflarını bir görseniz... Sahanın içi de facia zaten, seyirciler doğru dürüst güreş izleyemiyorlar. Gecekondu bir stat orası. Bizim arkada ne çektiklerimizi bilmiyorlar." 
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin dünyada daha iyi bir yer edinmesi gerektiğini vurgulayan Kara, "Türki Cumhuriyetleri, İslam ülkelerini çağıracaksın. Aynı zamanda İslam sporu bu. Burayı öyle bir yaparsın ki dünyada ses getirir. Sumo güreşi 5-10 saniyelik bir olay. Sumo güreşinin dünyadaki yerine bakar mısınız. Bizim elimizde böyle bir seyirci, böyle bir kültür, böyle bir örf, adet... Kimsenin umrunda değil. Bundan sonra elimi değil, vücudumu taşın altına koyacağım. Ne gerekiyorsa yapacağız. Gerekirse Cumhurbaşkanımızla görüşeceğim." diye konuştu. 
Recep Kara, Kırkpınar'da başpehlivan olan güreşçilere "devlet sporcusu" unvanı verimesi gerektiğini belirterek, "Orada güreşenlerin bir hakkı olmalı. Bu çocuklar 6-7 yaşında kispet giyiyorlar, 40-45 yaşına kadar ter akıtıyorlar." ifadelerini kullandı. 

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