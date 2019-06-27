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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.06.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Recep Kara, Kırkpınar'da güreşmeyecek

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Recep Kara, Kırkpınar'da güreşmeyecek

Başpehlivan Recep Kara, 2004, 2007, 2008 ve 2016'da şampiyon olduğu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl yer almayacağını açıkladı.

Kara, Ordu Güreş Eğitim Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl yapılan 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde sıkıntı yaşadığını ve 3. turda Ali Gürbüz'e yenildiği maçın çok kötü yönetildiğini savundu.

Yaşananların ardından Merkez Hakem Komitesi'nin görevden alındığını ancak maçın geri gelmediğini belirten Kara, "Ben de o zaman, 'Benim için Kırkpınar bitmiştir' açıklaması yapmıştım. Şahsi kanaatim, bir tepkinin olması lazımdı. Ben bu yıl hakem hatalarının olmaması adına, pehlivanlarımızın daha iyi şartlarda güreş yapması adına, 2019 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşmeyeceğim. Bu bir tepkidir." diye konuştu.

Spor hayatının devam ettiğini kaydeden Recep Kara, "Önümüzdeki yıl yeni karar alarak bu fikrimi değiştirebilirim. Aldığım kararı gözden geçirebilirim ama 2019 yılı için Recep Kara, Kırkpınar'da güreşmeyecek." ifadelerini kullandı.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni Edirne'ye giderek yerinde takip edeceğini dile getiren Kara, yarışacak sporculara destek olacağını sözlerine ekledi.


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