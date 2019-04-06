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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
06.04.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Recep Çınar: "Şampiyonluk ibresi Galatasaray'a yakın"

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Recep Çınar: "Şampiyonluk ibresi Galatasaray'a yakın"

Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Recep Çınar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Recep Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor'un yarın Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacağı maçtan umutlu olduklarını söyledi.

İstanbul'a puan alma umuduyla gideceklerini belirten Çınar, "Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi hem teknik adamlar hem de yöneticiler konuştu. Ancak son sözü sahada futbolcular söyleyecek. İnanıyorum ki onların son sözleri hem Konya'yı hem de Konyaspor camiasını memnun edecektir." diye konuştu.

Lige verilen aranın kendileri için son derece verimli geçtiğini vurgulayan Çınar, "İki haftalık dinlenme sürecinden en iyi şekilde yararlandığımız kanaatindeyim. Bunu da Medipol Başakşehir maçına hem oyun hem de skor olarak yansıtacağız diye düşünüyorum. Medipol Başakşehir, şampiyonluk mücadelesi veren bir takım. İçerisinde bulundukları durumdan, daha doğrusu stresten iyi yararlanabilirsek, bu maçın kazananı neden biz olmayalım? Bu karşılaşmadan tabii ki kazanarak ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çınar, Türkiye'de "Üç büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra, son dönemde Medipol Başakşehir'in de kadro yapısı ile ön planda olduğuna işaret ederek, "Bunu kimse inkar edemez ama futbol olarak baktığımız zaman, Anadolu takımları, İstanbul takımları için asla çantada keklik değil artık. Dolayısıyla Medipol Başakşehir maçında da sahaya kazanmak için çıkacağız. Rakibin artılarını iyi kontrol edip, eksiklerini de iyi değerlendirerek, bize yakışan mücadeleyi sahaya yansıtmak ve İstanbul'dan kazanan takım olarak dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Recep Çınar: Şampiyonluk ibresi Galatasaraya yakın

- "11 takımın da düşme tehlikesi var"

Alt sıralardaki takımlar arasındaki ligde kalma mücadelesini değerlendiren Çınar, şunları söyledi:

"Açık konuşmak gerekirse 8. sırada bulunan 34 puanlı Çaykur Rizespor'dan, 18. sıradaki 21 puana sahip Akhisarspor'a kadar 11 takımın da düşme tehlikesi var. Düşme riski bulunan takımlar arasında fikstür avantajı veya dezavantajı olanlar var. Mesela 34 puanlı takımlardan Çaykur Rizespor, Sivasspor, Kasımpaşa ve Alanyaspor, 33 puanlı Kayserispor, 31 puanlı Fenerbahçe ve Ankaragücü'ne oranla daha rahat. Ankaragücü'nün gerçekten çok zorlu bir fikstürü var. 28 puanlı Bursaspor ile 27 puanlı Göztepe'nin işi diğer takımlara göre çok daha kritik. 22 puanlı Erzurumspor ile 21 puanlı Akhisarspor'un bu lige tutunması hiç de kolay olmayacak."

Çınar, şampiyonluk mücadelesinin Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında geçeceğini, kendisine göre ibrenin ise Galatasaray'a dönük olduğunu sözlerine ekledi. 

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