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Haber Giriş: 28.01.2020 - 11:48,Son Güncelleme:/

Rebocho kadroya alınmayınca Dubai'ye gitti

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Beşiktaş'ın bu sezon başı kadrosuna kattığı Pedro Rebocho kadroya alınmayınca Dubai'ye gitti

Beşiktaş’ın sezon başında kiraladığı Portekizli Pedro Rebocho’nun geçenlerde doğum günüydü. Hayat arkadaşı Joana Valadares, 25 yaşına basan futbolcu için “Sen benim öfke nöbetlerime katlanan, hayallerime ve çılgın isteklerime itiraz etmeyen birisin. Çok cömert ve çok şefkatlisin” dedi.

Takımının pazar akşamı Göztepespor ile oynadığı maçta sahada yer almayan Rebocho, doğum gününü Joana Valadares ile Dubai’de kutladı.

Rebocho kadroya alınmayınca Dubaiye gitti

Rebocho kadroya alınmayınca Dubaiye gitti

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