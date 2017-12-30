CSKA zirvede! Fenerbahçe 5. sıraya indi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde, Rus temsilcisi CSKA Moskova, ilk yarıyı lider tamamladı. İlk yarının son haftasında İspanyol ekibi Baskonia'ya konuk olan CSKA Moskova, sahadan 90-81 galip ayrıldı.
Bu sezon 12 galibiyet, 3 yenilgisi bulunan CSKA Moskova, Yunan ekibi Olympiakos'un 1 puan önünde ligin ilk yarısını zirvede tamamladı.
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden iki Türk temsilcisinden Fenerbahçe Doğuş haftayı mağlubiyetle kapatırken, Ergin Ataman yönetiminde ligde üçüncü maçına çıkan Anadolu Efes ilk galibiyetini elde etti.
Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, sahasında İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı. Rakibine 79-77 yenilen sarı-lacivertliler, son dört maçta üçüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Doğuş bu yenilgiyle 4.'lüğü Litvanya ekibi Zalgiris'e kaptırarak 5. sıraya geriledi.
Başantrenörlüğe Ergin Ataman'ı getiren Anadolu Efes, Almanya'nın Brose Bamberg takımını 69-58 mağlup etti. Ligde dört maçlık mağlubiyet serisine son veren Anadolu Efes, ilk yarıyı 4 galibiyet, 11 yenilgiyle 15. sırada tamamladı.
- Sonuçlar
Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid: 77-79
Zalgiris-Olympiakos: 74-68
Maccabi FOX-Unicaja Malaga: 78-89
Valencia-Panathinaikos Superfoods: 67-63
Khimki-Barcelona Lassa: 65-79
Anadolu Efes-Brose Bamberg: 69-58
Baskonia-CSKA Moskova: 81-90
AX Armani Exchange Olimpia Milan-Kızılyıldız MTS: 88-91
- Puan durumu
1- CSKA Moskova 12 3 1326 1166 160 27
2- Olympiakos 11 4 1101 1065 36 26
3- Panathinaikos Superfoods 10 5 1165 1132 33 25
4- Zalgris 10 5 1204 1190 14 25
5- Fenerbahçe Doğuş 9 6 1171 1080 91 24
6- Real Madrid 9 6 1257 1168 89 24
7- Maccabi FOX 8 7 1196 1213 -17 23
8- Khimki 8 7 1160 1191 -31 23
9- Baskonia 7 8 1219 1225 -6 22
10-Unicaja Malaga 7 8 1138 1193 -55 22
11- Kızılyıldız MTS 6 9 1147 1223 -76 21
12- Brose Bamberg 6 9 1097 1189 -92 21
13- Barcelona Lassa 5 10 1211 1184 27 20
14- Valencia4 11 1118 1158 -40 19
15- Anadolu Efes 4 11 1144 1209 -65 19
16- AX Armani Exchange Olimpia Milan 4 11 1154 1222 -68 19