Real Madrid'in yeni hocası Lopetegui
Real Madrid'in teknik direktörlük görevi için Julen Lopetegui ile anlaştığı ifade edildi.
İspanya Milli Takımı ile yeni sözleşme imzalamasından 2 hafta sonra Real Madrid'e evet dedi. Hali hazırda İspanya Milli Takımı'nı çalıştıran Julen Lopetegui, kariyerine Real Madrid'in altyapısı Castilla'da başladı.
Zinedine Zidane'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren İspanyol temsilcisi sürpriz bir hamlede bulundu. Julen Lopetegui İspanya Milli Takımı ile 2020'ye kadar geçerli sözleşme imzalamıştı.
Real Madrid'den yapılan açıklamada, "İspanyol teknik direktörle 3 yıllık anlaşma imzalandığı ve şuan İspanya Milli Takımı ile Rusya'da Dünya Kupası'nda yer alan Lopetegui'nin Dünya Kupası'nın ardından takımın başına geçeceği" ifade edildi.
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