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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.04.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Real Madrid'in iddaa oranı yükselişte! Valencia karşısında 5 eksik...

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Real Madrid'in iddaa oranı yükselişte! Valencia karşısında 5 eksik...

Şampiyonlar Ligi’ne erken veda sonrası Zinedine Zidane’ı yeniden göreve getiren Real Madrid, Mestalla Stadı’nda Valencia’ya konuk olacak. Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...

VALENCIA

- Orta sahadan Francis Coquelin ve Ruben Sobrino sakat, sağ bek Cristiano Piccini'nin durumu maç saati netleşecek.

- La Liga'daki son 11 maçta yenilgi yüzü görmediler. (5 galibiyet - 6 beraberlik)

- Mestalla'da Real Madrid'e karşı çıktıkları son 6 resmi maçın 4 'ünü kaybetmediler. (2 galibiyet - 2 beraberlik)

REAL MADRID

- Ligde Barcelona’nın oldukça gerisinde kalan ve son olarak Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’a elenen Real Madrid yönetimi, yükselen Zidane seslerine kayıtsız kalamamış ve başarılı teknik direktörü yeniden göreve getirmişti.

- Fransız çalıştırıcı ile çıktığı 2 lig maçından da galibiyetle ayrılan eflatun-beyazlılarda 5 isim deplasman kafilesinde yer almadı.

- Savunma kurgusundan Nacho cezalı, Dani Carvajal sakat. Kaleci Thibaut Courtois da henüz iyileşmedi.

- Orta sahadan Marcos Llorente ve genç forvet Vinicius Junior'ın da sakatlıkları devam ediyor.

Real Madridin iddaa oranı yükselişte Valencia karşısında 5 eksik...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Real Madrid, La Liga'da çıktığı son 5 deplasman maçından galibiyetle döndü. (Ms 2)

- Zinedine Zidane, Real Madrid’in başında çıktığı 98 La Liga karşılaşmasının 70’inden galibiyetle ayrıldı. (Ms 2)

- Real Madrid’in son 10 lig maçının 8’i 2.5 gol üzeri tamamlandı. (2.5 üst)

- Valencia bu sezon çıktığı 29 lig maçında aldığı 16 beraberlikle bu alanda ligin lideri! (MsX)

MİSLİ.COM ÜYELERİ REAL MADRİD’DEN YANA!

Heyecan dolu mücadeleye Misli.com üzerinden bahis oynayan üyelerin %38’lik bölümü konuk ekibin galibiyetinden yana tercihte bulunmuş. Real Madrid'in iddaa oranı, ilk açıklandığında 1,80'di, an itibariyle 2,05!

%29’luk kesim ise gol bahislerine yönelerek mücadelenin 2.5 gol üzeri tamamlanacağı fikrinde birleşmiş. (iddaa oranı 1,45)

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Zidane göreve geldikten sonra Real Madrid ikinci maçında da, Bernabeu'da kazandı ancak bu kez Huesca'dan 2 gol yemeye engel olamadılar.

Zidane'dan bağımsız olarak bu sezonki Real'in genel görüntüsü maçlar arasındaki form farklılıkları. İki maç üst üste istikrarlı bir oyun sergileyemediler.

Valencia ise müthiş formunu sürdürüyor. Sevilla'yı deplasmanda tek golle geçtiler. Tam bir strateji takımı oldular, yenilgiyi unuttular. Avrupa mücadelesini sürdürüyorlar. Evindeki son 7 resmi maçın 6'sında gol yemediler.

Ev sahibi kaybetmez.

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