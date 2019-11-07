Real Madrid'in genç yıldızı Rodrygo tarihe geçti
Real Madrid ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada, İspanyol ekibinin Brezilyalı genç yıldızı Rodrygo tarihe geçti.
Galatasaray karşısında, karşılaşmanın ilk iki golünü atan Rodrygo, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin gol atan en genç Brezilyalı oyuncusu olması başardı.
Aynı zamanda kariyerinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi gollerini atmayı başaran Rodrygo bu başarıyı 18 yıl ve 301 günlükken yakaladı.
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