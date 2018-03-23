Real Madrid'in efsanesi geri dönüyor!
Real Madrid’in efsanesi Raul Gonzalez antrenör olarak Real Madrid’e geri dönüyor.
Real Madrid’in efsanesi Raul Gonzalez antrenör olarak Real Madrid’e geri dönüyor.
Son olarak New York Cosmos forması giydikten sonra futbolu bırakan ve antrenörlük kurslarına başlayan Raul, nisan ayında İspanya Futbol Federasyonu’nun ‘Elit antrenör’ eğitimini tamamladıktan sonra teknik direktör olabilme şansına sahip olacak.
Raul’un eğitimden sonra Real Madrid’in genç takımlarından Juvenil B’de teknik direktörlük yapacağı öne sürüldü.(Fanatik)
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