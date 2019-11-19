'Real Madrid'e yakın olmak için Avrupa'dayım'
A Milli Takım kariyerindeki ilk gollerini Andorra’ya atarak 2-0’lık galibiyeti getiren Enes Ünal, “Çok mutluyum. Gerçekten çok uzun süredir bu anı bekliyordum. A Milli Takım’a ilk geldiğimde 17 yaşındaydım. Şimdi 22 yaşındayım. 5 yıldır bekliyordum” dedi.
Türkiye’den cazip teklifler almasına rağmen 4 yıldır Avrupa’nın çeşitli kulüplerinde forma giyen Enes, “Neden Türkiye’ye dönmüyorsun?” sorusuna son derece çarpıcı bir yanıt vererek şunları söyledi:
ÜNLÜ OLMAYA İHTİYACIM YOK
“Avrupa’da kalma nedenim, büyük kulüplere yakın olma isteğim. Bir çıkış yakalayıp dünyanın en büyüklerinden birinde oynamak istiyorum. Mesela küçüklüğümden beri hayalim Real Madrid’dir. Olur olmaz bilmiyorum. O hedefi kovalamak, onun için çalışmak bana mutluluk veriyor.” Enes, “Yurt dışında olman, Türkiye’de daha az takip edilmene sebep olmuyor mu?” sorusu üzerine de, “Benim için farklı şeyler ön planda. Ben futbol oynamak istiyorum. Onun dışında çok sakin bir hayatım var. Ünlü olayım diye bir şeye ihtiyacım yok” dedi.
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