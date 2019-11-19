'Real Madrid'e yakın olmak için Avrupa'dayım'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri'Real Madrid'e yakın olmak için Avrupa'dayım'
GeriFutbol 'Real Madrid'e yakın olmak için Avrupa'dayım'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
19.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'Real Madrid'e yakın olmak için Avrupa'dayım'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

A Milli Takım kariyerindeki ilk gollerini Andorra’ya atarak 2-0’lık galibiyeti getiren Enes Ünal, “Çok mutluyum. Gerçekten çok uzun süredir bu anı bekliyordum. A Milli Takım’a ilk geldiğimde 17 yaşındaydım. Şimdi 22 yaşındayım. 5 yıldır bekliyordum” dedi.

Türkiye’den cazip teklifler almasına rağmen 4 yıldır Avrupa’nın çeşitli kulüplerinde forma giyen Enes, “Neden Türkiye’ye dönmüyorsun?” sorusuna son derece çarpıcı bir yanıt vererek şunları söyledi:

ÜNLÜ OLMAYA İHTİYACIM YOK

“Avrupa’da kalma nedenim, büyük kulüplere yakın olma isteğim. Bir çıkış yakalayıp dünyanın en büyüklerinden birinde oynamak istiyorum. Mesela küçüklüğümden beri hayalim Real Madrid’dir. Olur olmaz bilmiyorum. O hedefi kovalamak, onun için çalışmak bana mutluluk veriyor.” Enes, “Yurt dışında olman, Türkiye’de daha az takip edilmene sebep olmuyor mu?” sorusu üzerine de, “Benim için farklı şeyler ön planda. Ben futbol oynamak istiyorum. Onun dışında çok sakin bir hayatım var. Ünlü olayım diye bir şeye ihtiyacım yok” dedi.

Nwakaeme, Avrupayı sallıyor
Nwakaeme, Avrupa'yı sallıyor!

Real Madride yakın olmak için Avrupadayım

Real Madride yakın olmak için Avrupadayım

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle