Real Madrid'e şok! Neymar...
Uzun süreden beri sezon sonunda Real Madrid’e transfer olacağı konuşulan Neymar için son noktayı PSG Başkanı koydu.
Real Madrid ile oynadıkları ve 3-1 kaybettikleri Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında Neymar’ın gideceği yönündeki dedikodulara cevap veren PSG Başkanı Nasser El-Khelaifi, “Bizim için önemli olan biz kimleri istiyoruz. 2010’dan beri hiçbir yıldız oyuncumuzu sattık mı? Bunun nedeni PSG’nin oyuncularının diğer kulüpler tarafından alınmasına izin verilmemesi. Barcelona bu hikayanin ana kahramanı. Thiago Silva, Marquinho, Veratti ve son olarak Di Maria’yı almak için her şeyi denediler. Başarısız oldular. PSG’de satılık kelimesi yoktur. Bu takımın kilit oyuncularını satmayacağız.” diye konuştu.
Başkan son olarak Neymar’ı satmanın Şampiyonlar Ligi rüyasından vazgeçmek olduğunu da sözlerine ekledi.
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