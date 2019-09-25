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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.09.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Real Madrid'e Misli.com'da CANLI BAHİS oyna! Öne çıkan iddaa tercihi...

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Real Madrid'e Misli.com'da CANLI BAHİS oyna! Öne çıkan iddaa tercihi...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki rakiplerinden Real Madrid, sahasında Osasuna'yı ağırlayacak. Bu mücadeleye Tek Maç fırsatıyla iddaa oynayabilir, karşılaşma sırasında Canlı Bahis alabilirsiniz! İşte detaylar...

REAL MADRID - OSASUNA

Sevilla deplasmanından tek golle galip ayrılan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’ndeki kötü başlangıcı biraz olsun unutturdu.

Eflatun-beyazlılar bu maçı kazanarak hem Sevilla’yı liderlikten etti hem de rakipleri Atletico Madrid ve Barcelona’nın puan kaybettiği haftayı kayıpsız geçti.

Şu ana kadar Bale ve özellikle Benzema’nın performansı sayesinde ilerleyen ev sahibinde sakatlık problemi yaşanıyor.

Marcelo, Modric, Asensio ve Marcelo’nun yaşadıkları kas sakatlıkları sebebiyle teknik direktör Zidane yeni bir kondisyonerle yola devam etme kararı almıştı.

Real Madrid, Misli.com’dan CANLI BAHİS oynanabilecek karşılaşmayı sorunsuz geçerek zirvedeki yerini sağlama almak istiyor.

Osasuna ise üst üste 4 maçtır beraberlikle sahadan ayrıldı. Son olarak Real Betis ile 0-0 biten maçta doğru düzgün pozisyona dahi giremediler.

Garcia, Barja, Perez sakatlıkları devam eden isimler, Brasanac’ın oynama durumu şüpheli.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İSTATİSTİKLER

- Real Madrid’in La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 6 karşılaşmanın 4’ü 2.5 gol üzeri tamamlandı.

- Real Madrid’in oynadığı bu 6 karşılaşmanın 4’ünde ilk yarılarda gol atıldı.

- Real Madrid bu sezon sadece Sevilla maçında kalesini gole kapatabildi. Geriye kalan 5 karşılaşmanın tümünde gol yedi.

Real Madride Misli.comda CANLI BAHİS oyna Öne çıkan iddaa tercihi...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com’dan Tek Maç ve Canlı Bahis olarak oynanabilecek karşılaşmada bahisseverlerin önceliği Real Madrid galibiyetinden yana.

Heyecan dolu mücadeleyi kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin geri kalan çoğunluğu ise gol bahislerine yönelmiş durumda...

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI GOLLERDEN YANA!

Real’e kıvılcım verecek sıra dışı bir maç bekleniyordu ve Sevilla deplasmanındaki tek gollü beklenmedik galibiyet Real’i bu anlamda lige tekrar motive edecektir.

Osasuna ligin yenisi ama iyi bir dişlisi olacak gibi. Yenemiyorsa da yenilmemeyi başarıyor. 5 maçta 1 galibiyetleri var ama yenilgileri yok. 4 maçta kaybetmeyip +4 puanı ceplerine koydular. Puan aldıkları takımlar arasında Barça da var.

Saltanatları Bernabeu’da biter, ilk 45’te goller izleriz.

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Real Madrid, Osasuna maçına böyle hazırlandı...

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