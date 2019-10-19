Real Madrid'e Mallorca şoku
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Real Madrid takımı, kara bulutları üzerinden atamıyor.
La Liga'nın 9. haftasında Mallorca ile karşı karşıya gelen Madrid temsilcisi, mücadeleyi 1-0 kaybetti. Ev sahibi takımın golünü 7. dakikada Lago Junior kaydetti. Real Madrid'de Alvaro Odriozola 74. dakikada kırmızı kart gördü.
Zinedine Zidane'ın takımı, ligdeki ilk yenilgisini alırken zirveyi de Barcelona'ya kaptırdı.
Real Madrid 18 puanda kalırken, Mallorca 10 puana yükseldi.
Galatasaray ve Real Madrid, 22 Ekim Salı Günü TT Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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