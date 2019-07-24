Real Madrid'e büyük şok! Sezonu kapattı...
Real Madrid forması giyen Marco Asensio, Arsenal ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.
Hazırlık maçında 23 yaşındaki futbolcunun sol diz çapraz bağlarının koptuğu ifade ediliyor. Marco Asensio, gelecek sezonun tamamını kaçırabilir.
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane konuyla ilgili açıklamalarda buldundu. Tecrübeli isim "Asensio hakkında endişeleniyoruz. Sakatlığı ciddi gözüküyor" ifadelerini kullandı.
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