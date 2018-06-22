Real Madrid'e 19'luk kaleci
İspanya La Liga devi Real Madrid, kadrosunu genç yeteneklerle donatıyor.
Keylor Navas'ın yerine bir kaleci transfer edileceği haberleri dolaşan Real Madrid, kaleye genç bir takviye yaptı. İspanyol temsilcisi Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımında forma giyen 19 yaşındaki kaleci Andriy Lunin'i renklerine kattı.
Real Madrid genç file bekçisi ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Lunin ile 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, 1,91 metre boyundaki kalecinin bonservisi için Real Madrid, yaklaşık 14 milyon avro bonservis bedeli ödedi.
Profesyonel kalecilik kariyerine 2016 yılında Dnipro takımında başlayan Lunin, 2017 yılında ise Zorya'ya transfer olmuştu. Genç kaleci, Ukrayna Milli Takımı'nda ise 2 kez forma giydi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle