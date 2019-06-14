Real Madrid'den transfere 303 milyon euro

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriReal Madrid'den transfere 303 milyon euro
GeriFutbol Real Madrid'den transfere 303 milyon euro
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
14.06.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Real Madrid'den transfere 303 milyon euro

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Real Madrid'den transfere 303 milyon euro

Dünyanın en zengin kulüpleri listesinde ilk sırada olan İspanya'nın Real Madrid Kulübü, transfere şimdiye kadar 303 milyon avro harcayarak yeni bir rekora imza attı.

Transfere en fazla para harcayan kulüp olarak ilk sıraya çıkan Real Madrid, 9 günde 3 önemli futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
Real Madrid Kulübü, Haziran ayının 4'ünde Luka Jovic, 7'sinde Eden Hazard ve 12'sinde de Ferland Mendy'yi transfer ettiğini duyurdu. İspanya kulübü, daha önce de Eden Militao ve Rodrygo Goes'in transferlerini bildirmişti.

En pahalı transferi Chelsea'dan 100 milyon avroya aldığı Hazard olan Real Madrid, Jovic'e 60 milyon avro, Militao'ya 50 milyon avro, Mendy'ye 48 milyon avro ve Rodrygo'ya da 45 milyon avro ödeyerek, toplamda 303 milyon avroluk transfer gerçekleştirmiş oldu.
Transfere en fazla parayı harcayan kulüpler sıralamasında ilk sıraya yükselen Real Madrid'in arkasından 2017-2018 sezonunda 283 milyon avro ile Fransa'nın Paris Saint-Germain ve 2018-2019 sezonunda 256,9 milyon avro ile İtalya'nın Juventus kulüpleri geliyor.
Real Madrid, Cristiano Ronaldo (96 milyon avro), Kaka (65 milyon avro), Karim Benzema (35 milyon avro) ve Xabi Alonso (30 milyon avro) gibi yıldız futbolcuları kadrosuna kattığı 2009 yazında bile toplamda 254 milyon avro harcamıştı.

Diğer yandan, transfer sezonunda tüm gözleri üzerine çeken Real Madrid'in şimdiye kadar aldığı 5 futbolcu ile yetinmeyeceği ifade edilirken, Avrupa futbolunun öne çıkan yıldız isimlerinden en az birini daha kadrosuna dahil etmesi bekleniyor.

İspanyol basınında yer alan transfer iddialarına göre Real Madrid'in merceğinde Paul Pogba (Manchester United), Kylian Mbappe ve Neymar (Paris Saint Germain) ile Sadio Mane (Liverpool) bulunuyor

"Tepkimizi güçlü bir şekilde vereceğiz"

Real Madrid'in transferde bu kadar hızlı hareket edip büyük paralar harcamasının arkasında yatan sebep ise kupasız geçen bir sezon olarak gösteriliyor.

Bu sezon lig, Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi kupalarından eli boş dönen Real Madrid'de kulüp başkanı Florentino Perez'in "Beklediğimiz bir sezon geçirmedik ve buna tepkimizi güçlü bir şekilde vereceğiz." şeklindeki sözü transfer politikasının arkasında yatan gerçeği gösteriyor.

Sezonu 3 teknik direktörle geçirdi

Geçen sezon sırasıyla Julen Lopetegui, Santiago Solari ve Zinedine Zidane olmak üzere üç teknik direktör değiştiren Real Madrid, şampiyon Barcelona'nın 19 puan gerisinde ve Atletico Madrid'in arkasında ligi 3. sırada tamamlamıştı.

Real Madrid'e 2015-2016 ile 2017-2018 sezonları arasında teknik direktörlük yaptığı dönemde toplam 9 kupa kazandıran Zidane, art arda 3 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma başarısını göstermişti.

Fransız teknik adam Zidane ile yeni sezona hazırlanan Real Madrid'de tek hedef kupa kazanmak olurken, Jovic (21 yaş), Militao (21 yaş), Rodrygo (18 yaş) ve Mendy (24 yaş) gibi genç isimlerle geleceğe yönelik yatırımlar da yapılıyor.

Dünyadaki kulüpler arasında 750,9 milyon avroluk gelirle en zengin kulüp olarak ilk sırada yer alan Real Madrid, ünlü Santiago Bernabeu Stadı'nı da gelecek dönem için hazırlıyor.

Florentino Perez'in "Geleceğin büyük dijital stadyumu olacak." dediği Santiago Bernabeu Stadı'nı 575 milyon avroluk maliyetle 2023 yılına kadar yenileyecek Real Madrid, 66 bin metrekarelik bir alana yayacağı stadyumunun kapasitesini 82 bine çıkaracak. 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Real Madrid'den transfere 303 milyon euro
Galatasaray U14 Takımı'ndan Barcelona'ya 6 gol
Maradona, sağlık sorunları nedeniyle Dorados'tan ayrıldı
İşitme engelli milliler Avrupa beşincisi