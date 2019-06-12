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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.06.2019 - 23:26, Son Güncelleme:

Real Madrid'den savunmaya takviye

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Real Madrid'den savunmaya takviye

Real Madrid Kulübü, Fransa'nın Olympique Lyon takımından 24 yaşındaki defans oyuncusu Ferland Mendy ile 6 sezonluk sözleşme imzaladığını duyurdu.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Mendy ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli, 6 sezonluk sözleşme imzalandığı bildirildi.

Fransız savunma oyuncusunun 19 Haziran'da Santiago Bernabeu Stadı'nda basına tanıtılacağı açıklandı.

İspanyol basını, Real Madrid'in, Mendy'nin transferinden dolayı Fransız kulübüne 48 milyon avro ödeyeceğini ayrıca başarılara bağlı 5 milyon avroluk da opsiyonun olduğunu iddia etti.

Transfer dönemine hızlı başlayan Real Madrid, şimdiye kadar Luka Jovic, Eden Hazard ve Ferland Mendy'yi kadrosuna kattı.

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