Real Madrid'den Fenerbahçe mesajı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriReal Madrid'den Fenerbahçe mesajı!
GeriBasketbol Real Madrid'den Fenerbahçe mesajı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
02.10.2019 - 17:20, Son Güncelleme:

Real Madrid'den Fenerbahçe mesajı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Real Madrid'den Fenerbahçe mesajı!

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'nun ilk haftaki rakibi Real Madrid'den sarı lacivertli ekip hakkında övgü dolu açıklamalar geldi.

THY EuroLeague'de yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak Real Madrid'de Sergio Llull'dan açıklamalar geldi.

Real Madrid'in kaptanlarından Sergio Llull, zorlu maç öncesinde konuşurken ''Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. Fenerbahçe, Final-Four adayları arasında yer alıyor. Kolay olmayacağını biliyoruz ama taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma karşı taraftarımızla birlikte daha motive olarak oynayacağız.'' sözlerini kullandı.

''EN İYİ OYUNCULARDAN İKİSİNİ TRANSFER ETTİLER''

Fenerbahçe Beko'nun transferlerine de dikkat çeken İspanyol oyuncu, ''Fenerbahçe, Nando De Colo ve Derrick Williams gibi geçen sezon Avrupa'nın en iyi oyuncularından ikisini kadrosuna kattı. CSKA'nın da Mike James'i aldığını unutmamak lazım. Artık EuroLeague'de her takım güçlendi. Çok çekişmeli bir sezon olacak.'' dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Real Madrid'den Fenerbahçe mesajı!
Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ünal Karaman: Arzu ettiğimiz sonucu almaya çalışacağız
Lomana LuaLua Karabük 1937'de!