Real Madrid’den dev anlaşma: 1.6 milyar euro
İspanyol devi Real Madrid rekor bir kazanç elde edecek.
Real Madrid'in, forma sponsoru olan spor giyim firması ile 12 yıllık yeni bir sözleşme imzaladığı öne sürüldü.
Marca'da yer alan habere göre; tarihin en büyük forma sponsorluk anlaşmasının yapıldığı belirtilerek, İspanyol kulübünün 12 yılda toplam 1.6 milyar Euro kazanacağı ve ayrıca satılan her bir Adidas ürününün yüzde 20'sinin yanı sıra 9 Euro alacağı bilgisi verildi.
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