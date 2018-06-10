Real Madrid'den çılgın Neymar planı! 350 milyon Euro...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
10.06.2018 - 22:39, Son Güncelleme:

Real Madrid'den çılgın Neymar planı! 350 milyon Euro...

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Real Madrid'den çılgın Neymar planı! 350 milyon Euro...

İspanyol devi , Fransa’da mutsuz olduğu iddia edilen Neymar için düğmeye bastı. Real Madrid, Sambacı için tam 350 milyon euro’yu gözden çıkardı.

Geçtiğimiz sezon başında 222 milyon euro serbest kalma bedeliyle Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Neymar, yine transferin gözdesi... Fransa'da mutsuz olduğu iddia edilen Brezilyalı için uzun süredir temasta olan Real Madrid, rekor bir teklifle PSG'nin kapısını çaldı. 25 yaşındaki futbolcunun transferinde tüm şartları zorlayan İspanyol devinin tam 350 milyon euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü. Real Madrid, yaz transfer sezonu kapandıktan sonra Neymar'ın serbest kalma bedelinin 300 milyon euro'ya düşecek olmasına rağmen bu transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.

SENELİK 45 MİLYON EURO
PSG ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Neymar'ın da Real Madrid'e imza atmaya sıcak baktığı belirtilirken, İspanyol Record Gazetesi bu transferle ilgili önemli detaylar verdi. Kulüplerin bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlaması halinde Real Madrid'in Brezilyalı yıldız futbolcuya senelik 45 milyon euro ödeyeceği ifade edildi. Bu arada Real Madrid'in bu transferde Fransız temsilcisi PSG'ye takas olarak da bir oyuncu önereceği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 30 resmi karşılaşmaya çıkan Neymar, bu müsabakalarda 29 kez rakip fileleri havalandırırken, 16 da asist yaptı.

CR7'NİN BEDELİ 200 MİLYON
R.Madrid yollarını ayıracağı Ronaldo'nun bedelini belirledi. İspanyol devi, yıldız futbolcunun 1 milyar euro olan serbest kalma bedelini 200 milyon euro'ya indirdi. CR7, M.United, Juventus ve PSG ile temasta.

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