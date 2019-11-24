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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
24.11.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Real Madrid'den Callum Hudson-Odoi'e kanca

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Real Madrid'den Callum Hudson-Odoi'e kanca

Real Madrid, Chelsea'nin genç yıldızı Callum Hudson-Odoi'yi transfer etmek istiyor. Ancak 19 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle yeni sözleşme imzalaması Madrid'in işini zorlaştırıyor.

İspanya La Liga'da Barcelona ile birlikte ilk iki sırayı paylaşan ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Real Madrid, bir yandan da transfer çalışmalarına ağırlık veriyor. İspanyol ekibi, geleceğe de yatırım yapma adına Chelsea'nin 19'luk yıldızı Callum Hudson-Odoi'yi gözüne kestirdi. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın yakından takip ettiği yetenekli oyuncu için mavilerin 150 milyon Sterlin'lik bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

5 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni sezon öncesi Hudson-Odoi'yi Bayern Münih de renklerine bağlamak istemiş ancak Chelsea'nin istediği rakamlara ulaşamamıştı. Premier Lig ekibi de Teknik Direktör Frank Lampard'ın talimatıyla Hudson-Odoi'nin de içinde bulunduğu birçok genç oyuncuyla yeni sözleşmeler imzaladı. Kylian Mbappe, Erling Haaland gibi futbolcuların da yer aldığı bir transfer listesi hazırlayan Madrid, 2024'e kadar mukavelesini uzatan sol kanat oyuncusu için nabız yoklayacak.

Real Madrid, aynı zamanda Gareth Bale'e bir teklif gelmesi halinde devre arasında transfere onay vereceği ve buradan gelecek bonservis ücretiyle Chelsea'nin kapısını daha güçlü çalmayı da hedeflediği gelen bilgiler arasında.

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