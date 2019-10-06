Real Madrid'de sakatlıklar bitmiyor!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid'de sakatlık haberleri gelmeye devam ediyor.
Spor Arena Dış Haberler | Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta mücadele eden Real Madrid, sakatlık sorunları ile boğuşuyor.
Hafta içinde sol bek Marcelo'yu sakatlığa kurban veren İspanyol ekibi, La Liga'da Granada'yı 4-2 yendiği maçta ise Toni Kroos ve Gareth Bale'i kaybetti.
ZIDANE: ''YAPACAK BİR ŞEY YOK''
Karşılaşmanın ardından konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, ''Maçta hem Kroos hem de Bale sakatlandı. Yapabileceğimiz bir şey yok.'' sözlerini kullandı.
Real Madrid'de Marcelo, Kroos, Bale'in dışında Courtois, Nacho, Asensio ve Mendy'nin sakatlıkları devam ediyor.
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