Real Madrid'de Ronaldo yokları oynuyor!

İspanya’da bu sezon hayal kırıklığı yaratan Real Madrid’in düşüşündeki en önemli nedenlerin başında Cristiano Ronaldo geliyor. Ronaldo’nun, La Liga’da bir türlü bekleneni verememesi, ezeli rakip Barcelona’nın tam tersi Lionel Messi önderliğindeki ezici üstünlüğü, aradaki puan farkının daha şimdiden 16’ya çıkmasını sağladı. Barça, 48 puanla zirvede yer alırken Real, 1 maç eksiği ve 32 puanla 4. sırada yer alıyor. Los Galacticos’un Portekizli süperstarı da tıpkı takımı gibi ayağa kalkamıyor.

Ödülleri kaptı ama...

Bu sezon Ballon d’Or ve FIFA tarafından Yılın En İyi Futbolcusu ödüllerini alan Ronaldo, takımını 17 lig maçında rakip fileleri sadece 4 kez salladı. Son gollerini (2 gol) 9 Aralık 2017’de 5-0 kazanılan Sevilla maçında atan CR7, İspanyol devindeki en kötü lig kariyerine imzasını atabilir. 32 yaşındaki forvet, ligde Real adına en kötü sezonunu ilk geldiği 2009-2010’da 26, geçen sezon da ligde 25 gol atarak yaşamıştı. (Fanatik)