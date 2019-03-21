Real Madrid'de Roberto Carlos sürprizi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriReal Madrid'de Roberto Carlos sürprizi
GeriFutbol Real Madrid'de Roberto Carlos sürprizi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fanatik
21.03.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Real Madrid'de Roberto Carlos sürprizi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Real Madrid'de Roberto Carlos sürprizi

Real Madrid'in B Takımı Castilla'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Roberto Carlos'un, takımın aldığı başarılı sonuçlarda büyük pay sahibi olduğu belirtilirken, Brezilyalı efsanenin yakın zamanda Real Madrid'de daha etkin bir rol alabileceği öne sürüldü.

Marca gazetesinin okuyucularına duyurduğu haberde, Santiago Solari'nin Real Madrid'in başına geçtiği dönemde Castilla'da Manolo Diaz'ın yardımcılığına getirilen Roberto Carlos, antrenörlük performansıyla herkesi oldukça etkiledi.

Şu anda yeterli lisanslara sahip olamadığı için maçları tribünden takip etmek zorunda olan Brezilyalı efsanenin, antrenmanlarda ise futbolculara olan yakın ilgisi ve antrenman bilgi seviyesinin oldukça yüksek olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde Zinedine Zidane ile Real Madrid antrenmanında yer alan Roberto Carlos'un, yakın zamanda Castilla'da daha fazla söz sahibi olması beklenirken, kısa vadede tıpkı geçmişte Zinedine Zidane'da olduğu gibi Real Madrid'de yardımcı olabileceği konuşuluyor.

Şu anda İspanya'da 3. Lig seviyesinde mücadele eden Castilla, 29 hafta sonunda 50 puanla 5. sırada yer alıyor ancak liderle arasında yalnızca 2 puan fark bulunuyor.

Zidanedan Ozan Kabak bombası Duyurdular...
Zidane'dan Ozan Kabak bombası! Duyurdular...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Real Madridde Roberto Carlos sürprizi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbulspor'da teknik direktörlüğe Fırat Gül getirildi

Ali Şafak Öztürk: "Yabancı sayısı azaltma kararı ligin kalitesini düşürür"

Real Madrid'de Roberto Carlos sürprizi

PFDK'dan Sergen Yalçın'a 2 maç ceza