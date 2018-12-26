Real Madrid'de Ramos depremi! Ayrılıyor mu?
Sergio Ramos'un Real Madrid kariyeri sona mı eriyor? İngiliz "Daily Star" şok bir iddia ortaya attı!
Real Madrid'in başına önce 'geçici', sonra temelli olarak gelen Santiago Solari'nin ömrü uzun olacak mı?
Manchester United'ın Jose Mourinho'yu kovmasıyla, gözler Real Madrid'e çevrildi ve Portekizli çalıştırıcının yeniden Real Madrid'in başına geçme olasılığı kulislerde konuşulmaya başladı.
Bu durumdan memnun olmayacak bir isim var, Sergio Ramos!
Daily Star'ın iddiasına göre; eğer Mourinho, Real Madrid'e geri dönerse, Sergio Ramos çıkış izni isteyecek...
Haberin detayında, yönetim kademesinde Mourinho ismi için görüş ayrılıkları olduğu, daha önce kulübü çalıştırdığı dönemde Sergio Ramos ile ciddi şekilde tartışmalar yaşadığı için gündeme bile getirilmemesi gerektiği belirtildi.
Jose Mourinho'nun şu an dinlenme aşamasında olduğu, Real Madrid yerine Çin'den gelebilecek bol sıfırlı bir kontrata "hayır" demeyeceği yazıldı.
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