Real Madrid'de Pepe krizi! Tartışma yarattı...

Sezon başında Real Madrid'in sözleşme yenilemediği Pepe, kendisine birçok Avrupa kulübünden teklif olmasına rağmen Beşiktaş'ı seçmişti. Marcelo'nun satılmasına rağmen Pepe'nin liderliğini yaptığı Beşiktaş savunması ligde geride kalan 5 maçta sadece 3 gol yerken, topladığı 13 puanla da Galatasaray'la zirveyi paylaştı. Beşiktaş Devler Ligi'ndeki ilk maçında da Porto'yu deplasmanda yenerek grubunda liderliği ele geçirdi.



Bu maçların tamamında forma giyen ve süper bir performans ortaya koyan Pepe'nin durumu ise Real Madrid taraftarlarını üzdü.



SADECE 1 MAÇTA GOL YEMEDİLER!

İspanya Ligi'nde geride kalan 5 maçta sadece 8 puan toplayan Real Madrid, önceki gece evinde Real Betis'e mağlup olunca sabırlar iyice taştı. İspanyol basını, 5 maçta 5 gol yiyen ve sadece 1 maçta kalesini gole kapatabilen Real'in savunmasına yönetlik ağır eleştirilerde bulundu. Realli taraftarla sosyal medyadan 'Pepe'yi gönderirsen, böyle ağlarsın', 'Pepe, Real Madrid'in sigortasıydı', 'Pepe'yi arayacağız' gibi sözlerleş adeta isyan etti.



İSTATİSTİKLERİ KONUŞUYOR

Beşiktaş ile ligde 5 maça çıkan Pepe'nin ortaya koyduğu performans göz kamaştırıyor. Pepe, 5 karşılaşmada 1 gol attı, 1.4 şut isabeti tutturdu. Hava toplarında maç başı 3.4'lük bir ortalama yakalarken, yüzde 82lik pas oranıyla oyuna topu sokmada ustalığını gösterdi. (Akşam)