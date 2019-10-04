Real Madrid'de Marcelo şoku yaşanıyor!
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri arasında yer alan Real Madrid'de Marcelo, bir kez daha sakatlandı.
Spor Arena Dış Haberler | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid'de sakatlık şoku yaşanıyor. Yaklaşık 1 aydır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve sakatlığını atlatan Marcelo, döner dönmez bir kez daha sakatlandı.
Sağ bacağından sakatlık yaşayan Marcelo'nun önceki sakatlığının da etkisiyle yine yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu durumda da Brezilyalı sol bek, Galatasaray'a karşı oynanacak iki maçta da forma giyemeyecek.
SOL BEK SORUNU YAŞANIYOR
Galatasaray, 22 Ekim tarihinde İspanyol rakibini İstanbul'da ağırlayacak. Sarı kırmızılı ekip, 6 Kasım'da ise Real Madrid ile İspanya'da karşılaşacak.
Real Madrid'de bir diğer sol bek Ferland Mendy ve zaman zaman sol bek pozisyonunda oynayan Nacho'nun da sakatlıkları sürüyor. Ancak bu iki ismin Galatasaray maçlarına yetişmesi bekleniyor.
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