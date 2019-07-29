Real Madrid'de Hazard depremi
Real Madrid'in 100 milyon Euro'luk yeni transfer Eden Hazard, fazla kilolarıyla eleştiriliyor.
Real Madrid'in flaş transferi Eden Hazard, lig başlamadan eleştiri oklarını üzerine aldı. Belçikalı futbolcu, fazla kilolarıyla gündemde.
Real Madrid'in, Uluslararası Şampiyonlar Kupası isimli organizasyonda Atletico Madrid'e 7-3 yenilmesi camiada soğuk duş etkisi yarattı.
Sport Gazetesi'nin göre Madrid temsilcisine yeni transfer olan Belçikalı yıldızın 7 kilo fazlasının olduğu kaydedildi.
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