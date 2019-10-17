Real Madrid'de Galatasaray öncesi Bale sıkıntısı
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid'de Gareth Bale'in durumu netlik kazandı.
Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşacağı maç öncesinde İspanyol ekibinde sakatlık sorunu yaşanıyor.
Galler'in Hırvatistan ile oynadığı maçın son dakikalarında sakatlanan Gareth Bale'in durumu belli oldu. İspanyol basınının haberine göre Bale, Real Madrid'in Mallorca ve Galatasaray ile oynayacağı maçları kaçıracak.
Gareth Bale'in Galatasaray maçının ardından Barcelona karşısında sahalara geri dönmesi bekleniyor.
LUKA MODRIC OYNAYABİLİR
Galler - Hırvatistan maçında Real Madrid'in bir diğer yıldızı Luka Modric de sakatlanmıştı. Hırvat futbolcunun durumunun daha iyi olduğu ve sarı kırmızılılara karşı forma giyebileceği belirtildi.
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