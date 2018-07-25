Real Madrid'de Edinson Cavani sesleri
Real Madrid'in PSG'nin Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani için girişimde bulunacağı iddia edildi.
Cristiano Ronaldo'yu Juventus'a gönderen Real Madrid'in transferde ilk hedefinin Edinson Cavani olduğu belirtildi.
Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca'nın haberine göre; Real Madrid, Edinson Cavani için Paris Saint Germain'e teklif yapacak.
HAZARD VE NEYMAR ÇOK PAHALI
Real Madrid'in başkanı Florentino Perez'in Hazard ve Neymar'ı istemesine karşın maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle rotasını Cavani'ye çevirdiği vurgulandı.
Uruguaylı forvet Edinson Cavani, 2010 yılında Napoli'ye transfer olmuş, ardından 64 milyon euro bonservis bedeliyle 2013 yılında Paris Saint Germain'in yolunu tutmuştu. (Sporx)
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