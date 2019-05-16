Real Madrid'de büyük kıyım! Tam 14 futbolcu...
Tarihinin en başarısız sezonlarından birini yaşayan Real Madrid'de yaz ayında tam 14 futbolcunun ayrılacağı belirtildi.
Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Marca Gazetesi'nin haberine göre Zinedine Zidane'ın direktifi doğrultusunda 14 futbolcuya kulüp bulunması yönünde çalışma başlatıyor.
Gareth Bale, Keylor Navas ve Dani Ceballos ayrılacak isimlerden ön plana çıkanlar...
Sergio Reguilon, Marcos Llorente, defans oyuncusu Jesus Vallejo, kiralıktan dönecek futbolcular James Rodrigues, Mateo Kovacic, Theo Hernandez, Borja Mayoral, Oscar, Raul de Tomas ve Martin Odegaard'ın isimleri de ayrılacaklar listesine yazıldı.
Yaz transfer sezonunda 'satılamaz' şerhi konulan oyuncular ise Mariano Diaz, Brahim Diaz, Isco ve Lucas Vazquez olarak kaydedildi.
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Gareth Bale, geçtiğimiz sezon kazanılan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu...
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