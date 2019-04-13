Real Madrid'de bir devir sona mı eriyor? Toni Kroos...
Real Madrid'in 2014-15 sezonunun başında Bayern'den yaklaşık 25 milyon euroya satın aldığı Toni Kroos için yolu sonuna mı gelindi? İşte detaylar...
Bayern'den Real Madrid'e gelişi olay olmuştu, olur da İspanya'dan ayrılırsa yine olay olacağa benziyor...
İspanyol AS gazetesi, Toni Kroos ile Real Madrid'in bu yaz yollarının ayrılacağını iddia eden bir yazı yayınladı.
Haberin detayında, performansı eleştirilen Alman oyuncunun satışından elde edilecek gelirle Paul Pogba ve Christian Eriksen'e kaynak yaratılacağı belirtildi.
Kroos ise sosyal medya hesabından, bu haberi yalanlayan bir paylaşım yaptı: "Kesinlikle yanlış bilgi!"
Información absolutamente falsa‼️‼️‼️ https://t.co/z2PYwz0fiA— Toni Kroos (@ToniKroos) 12 Nisan 2019
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