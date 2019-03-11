Real Madrid, Zidane'ı resmen açıkladı!
Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a elenen, La Liga'da Barça'nın çok gerisinde kalan Real Madrid'de, Santiago Solari dönemi sona erdi. Eflatun-beyazlılar, teknik direktörlük görevine Zinedine Zidane'ın getirildiğini açıkladı.
Real Madrid, Fransız teknik adamla 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Futbolculuk döneminde formasını giyip birçok başarı yakaladığı Real Madrid'de altyapı takımını çalıştırdıktan sonra 2016'da A takımının başına geçen Zidane, kulübe üst üste 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşatmıştı.
Ayrıca Real Madrid ile ikişer UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile birer La Liga ve İspanya Süper Kupa şampiyonlukları elde eden 46 yaşındaki teknik direktör, Mayıs 2018'de görevini bırakmıştı.
Sezon başında görev alan İspanyol teknik direktör Julen Lopetegui ve Solari yönetiminde La Liga'da 27 haftada 51 puan toplayan Real Madrid, lider Barcelona'nın 12 puan gerisinde yer alıyor.
Barcelona'ya elenerek İspanya Kral Kupası'na yarı finalde veda eden Madrid ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise Hollanda ekibi Ajax karşısında son 16 turunu geçememişti.
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