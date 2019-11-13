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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.11.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

Real Madrid Yusuf Yazıcı için İstanbul'da

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Sezon başında Trabzonspor’dan 16.5 milyon Euro’ya Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’nin yolunu tutan Yusuf Yazıcı için İspanyol devi takipte…

Bordo-mavililler’de 2015/2016 sezonundan beri forma giymeye başlayan Yusuf Yazıcı, her geçen sezon performansını geliştirebilmeyi başarmıştı. Her yıl üstüne katarak ilerleyen genç oyuncu, son iki sezonda sergilediği oyunla Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Sezon başında Fransız ekibi Lille’nin Milli oyuncu için Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile kıran kırana geçen pazarlıklar sonucunda 16.5 milyon Euro’ya kadrosuna katmıştı.

REAL MADRID YUSUF İÇİN İSTANBUL’DA

Asistanaliz'in haberine göre; Euro 2020 Elemeleri’nde Türkiye’nin İzlanda ile oynayacağı maça Yusuf Yazıcı’yı izlemek için Real Madrid scout’ları da gelecek. Real Madrid scout’ları genç oyuncuyu Trabzonspor’dayken de izlemeye gelmişlerdi. Yaz transfer döneminde yıldız transferine odaklanan İspanyol ekibi, Yusuf Yazıcı’yı elinden kaçırmıştı.

Bu kez elini çabuk tutmak isteyen Real Madrid, Yusuf’u erkenden tekrar takibe aldı. Zinedine Zidane’nın da Milli oyuncu için olumlu görüş belirttiği öğrenildi. La Liga’da istediği sonuçları almasına rağmen sahadaki oyunla taraftarını memnun edemeyen Real Madrid, transfer ettiği yıldızlardan da faydalanamadı.

Fransız teknik adamın özellikle hücum hattında birkaç bölgede görev yapabilen yaratıcı oyuncu transfer etmek istediği ve bu transfer için de listenin başında Yusuf Yazıcı olduğu öğrenildi.

Elemelerde en başarılı isim Şenol Güneş
Elemelerde en başarılı isim Şenol Güneş

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAMAM, SIRADAKİ LA LIGA

Genç oyuncu, Trabzonspor’da forma giyerken hayallerinden birinin Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek olduğunu belirtmişti. Daha sonra La Liga’da top koşturmak istediğini de söyleyen Yusuf Yazıcı, bu hayalini de gerçekleştirme ihtimalinin yüksek olduğu görülüyor.

LUIS CAMPOS KEFİL

Fransa serüvenine tutuk başlayan Milli oyuncu, ülkeye uyum sağladıkça performansını arttırarak, takımın önde gelen isimleri arasına girdi. 16 maçta 1 gol, 4 asist kaydeden Yusuf’un sezon sonunda asist krallığında lider olabileceği konuşuluyor.

Lille takımında transferden sorumlu Luis Campos, uzun ve meşakkatli transfer sürecinden sonra Yusuf Yazıcı’yı kadrolarına kattıkları için çok mutlu olduğu ifade etmişti. Yaklaşık 1.5 senedir genç oyuncuyu takip ettiğini dile getiren Campos, “Mesaimizin büyük bir bölümünü Yusuf Yazıcı’ya ayırmıştık. Onun yeteneklerinden hiç şüphemiz yok” ifadelerine yer vererek, Milli oyuncuya olan güvenini de dile getirmişti.

Real Madrid Yusuf Yazıcı için İstanbulda

Real Madrid Yusuf Yazıcı için İstanbulda

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