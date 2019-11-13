Real Madrid Yusuf Yazıcı için İstanbul'da

Bordo-mavililler’de 2015/2016 sezonundan beri forma giymeye başlayan Yusuf Yazıcı, her geçen sezon performansını geliştirebilmeyi başarmıştı. Her yıl üstüne katarak ilerleyen genç oyuncu, son iki sezonda sergilediği oyunla Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Sezon başında Fransız ekibi Lille’nin Milli oyuncu için Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile kıran kırana geçen pazarlıklar sonucunda 16.5 milyon Euro’ya kadrosuna katmıştı.

REAL MADRID YUSUF İÇİN İSTANBUL’DA

Asistanaliz'in haberine göre; Euro 2020 Elemeleri’nde Türkiye’nin İzlanda ile oynayacağı maça Yusuf Yazıcı’yı izlemek için Real Madrid scout’ları da gelecek. Real Madrid scout’ları genç oyuncuyu Trabzonspor’dayken de izlemeye gelmişlerdi. Yaz transfer döneminde yıldız transferine odaklanan İspanyol ekibi, Yusuf Yazıcı’yı elinden kaçırmıştı.

Bu kez elini çabuk tutmak isteyen Real Madrid, Yusuf’u erkenden tekrar takibe aldı. Zinedine Zidane’nın da Milli oyuncu için olumlu görüş belirttiği öğrenildi. La Liga’da istediği sonuçları almasına rağmen sahadaki oyunla taraftarını memnun edemeyen Real Madrid, transfer ettiği yıldızlardan da faydalanamadı.

Fransız teknik adamın özellikle hücum hattında birkaç bölgede görev yapabilen yaratıcı oyuncu transfer etmek istediği ve bu transfer için de listenin başında Yusuf Yazıcı olduğu öğrenildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAMAM, SIRADAKİ LA LIGA

Genç oyuncu, Trabzonspor’da forma giyerken hayallerinden birinin Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek olduğunu belirtmişti. Daha sonra La Liga’da top koşturmak istediğini de söyleyen Yusuf Yazıcı, bu hayalini de gerçekleştirme ihtimalinin yüksek olduğu görülüyor.

LUIS CAMPOS KEFİL

Fransa serüvenine tutuk başlayan Milli oyuncu, ülkeye uyum sağladıkça performansını arttırarak, takımın önde gelen isimleri arasına girdi. 16 maçta 1 gol, 4 asist kaydeden Yusuf’un sezon sonunda asist krallığında lider olabileceği konuşuluyor.

Lille takımında transferden sorumlu Luis Campos, uzun ve meşakkatli transfer sürecinden sonra Yusuf Yazıcı’yı kadrolarına kattıkları için çok mutlu olduğu ifade etmişti. Yaklaşık 1.5 senedir genç oyuncuyu takip ettiğini dile getiren Campos, “Mesaimizin büyük bir bölümünü Yusuf Yazıcı’ya ayırmıştık. Onun yeteneklerinden hiç şüphemiz yok” ifadelerine yer vererek, Milli oyuncuya olan güvenini de dile getirmişti.

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