Real Madrid yine kayıp! Büyük yıkım...
Bir süredir galibiyete hasret kalan Real Madrid, kötü gidişi evinde oynadığı Levante maçında da sürdürdü. İspanyol devi, 481 dakika sonra ilk golünü bulduğu mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Julen Lopetegui yönetiminde bir süredir galibiyete hasret kalan Real Madrid, 3 puan özlemini Santiago Bernabeu'da ağırladığı Levante karşısında da dindiremedi.
Karşılaşmanın henüz 6'ncı dakikasında Jose Morales'in attığı golle öne geçen Levante, 13'üncü dakikada da Raphael Varane'ın eliyle oynadığı pozisyonda penaltı kazandı.
Marti Roger'in penaltıyı gole çevirmesiyle farkı ikiye çıkaran konuk ekip, ilk devreyi de bu skorla önde tamamladı.
İkinci yarıda tüm gücüyle rakip kaleye yüklenen Real Madrid, dakikalar 72'yi gösterirken Marcelo'nun sert vuruşuyla farkı bire indirdi ve 481 dakika sonra golle buluşarak kulüp tarihinin bu alandaki en kötü istatistiğine son verdi.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Real, Levante'ye 2-1 mağlup olarak üst üste beşinci maçından da galibiyetle ayrılamadı. Bu sonuçla Madrid ekibi, 14 puanda kalırken Levante ise puanını 13 yaptı.
Real Madrid'in son 5 maçı
Sevilla 3-0 Real Madrid
Real Madrid 0-0 Atletico
CSKA 1-0 Real Madrid
Alaves 1-0 Real Madrid
Real Madrid 1-2 Levante
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