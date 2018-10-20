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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.10.2018 - 16:37, Son Güncelleme:

Real Madrid yine kayıp! Büyük yıkım...

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Real Madrid yine kayıp! Büyük yıkım...

Bir süredir galibiyete hasret kalan Real Madrid, kötü gidişi evinde oynadığı Levante maçında da sürdürdü. İspanyol devi, 481 dakika sonra ilk golünü bulduğu mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Julen Lopetegui yönetiminde bir süredir galibiyete hasret kalan Real Madrid, 3 puan özlemini Santiago Bernabeu'da ağırladığı Levante karşısında da dindiremedi.

Karşılaşmanın henüz 6'ncı dakikasında Jose Morales'in attığı golle öne geçen Levante, 13'üncü dakikada da Raphael Varane'ın eliyle oynadığı pozisyonda penaltı kazandı.

Marti Roger'in penaltıyı gole çevirmesiyle farkı ikiye çıkaran konuk ekip, ilk devreyi de bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıda tüm gücüyle rakip kaleye yüklenen Real Madrid, dakikalar 72'yi gösterirken Marcelo'nun sert vuruşuyla farkı bire indirdi ve 481 dakika sonra golle buluşarak kulüp tarihinin bu alandaki en kötü istatistiğine son verdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Real, Levante'ye 2-1 mağlup olarak üst üste beşinci maçından da galibiyetle ayrılamadı. Bu sonuçla Madrid ekibi, 14 puanda kalırken Levante ise puanını 13 yaptı.

Real Madrid'in son 5 maçı

Sevilla 3-0 Real Madrid

Real Madrid 0-0 Atletico

CSKA 1-0 Real Madrid

Alaves 1-0 Real Madrid

Real Madrid 1-2 Levante

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