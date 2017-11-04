Real Madrid yenildi ama zirvede! Bir ilk...

Eflatun-beyazlılar, sahasında Rusya temsilcisi Khimki'ye 86-80 yenilerek ilk mağlubiyetini yaşamasına karşın averajla liderliğini devam ettirdi. Konuk ettiği İspanya'nın Valencia takımına 79-66 üstünlük kuran Fenerbahçe Doğuş, turnuvadaki 3. galibiyetini elde etti ve averajla 7. sırada yer aldı.
Sahasında İspanya ekibi Unicaja Malaga'ya 79-74 yenilerek beşinci maçını da kaybeden ve organizasyonda galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda yer alan Anadolu Efes, haftayı yine son sırada kapattı.
THY Avrupa Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları 9 ve 10 Kasım'da oynanacak.
- Sonuçlar
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Brose Bamberg (Almanya): 69-75
Fenerbahçe Doğuş - Valencia (İspanya): 79-66
Baskonia (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 85-84
Maccabi FOX (İsrail) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 79-68
Real Madrid (İspanya) - Khimki (Rusya): 80-86
CSKA Moskova (Rusya) - Zalgiris (Litvanya): 94-91
Anadolu Efes - Unicaja Malaga (İspanya): 74-79
Barcelona Lassa (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 73-51
- Puan durumu
Real Madrid 5 4 1 437 385 52 9
CSKA Moskova 5 4 1 435 400 35 9
Olympiakos 5 4 1 367 355 12 9
Khimki 5 4 1 406 397 9 9
Valencia5 3 2 385 341 44 8
Maccabi FOX 5 3 2 393 363 30 8
Fenerbahçe Doğuş 5 3 2 375 354 21 8
Brose Bamberg 5 3 2 387 398 -11 8
Barcelona Lassa 5 2 3 402 371 31 7
Kızılyıldız MTS 5 2 3 400 404 -4 7
Zalgiris5 2 3 393 417 -24 7
Panathinaikos Superfoods 5 2 3 381 415 -34 7
Unicaja Malaga 5 2 3 351 392 -41 7
AX Armani Exchange Olimpia Milan 5 1 4 400 426 -26 6
Baskonia5 1 4 352 391 -39 6
Anadolu Efes 5 0 5 369 424 -55 5