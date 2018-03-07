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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
07.03.2018 - 01:09, Son Güncelleme:

Real Madrid ve Liverpool çeyrek finalde

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Real Madrid ve Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda 3-1 mağlup olduğu İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı.

Son 4 yılda 3 kez şampiyon olan Real Madrid, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 51. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Verratti'nin 66. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan PSG, 71. dakikada Cavani ile skora denge getirdi.

Fakat Real, eksik rakibi karşısında Casemiro'nun 80. dakikada kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Real Madrid böylece üst üste 8. kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin yolunu tuttu.

- Ronaldo'nun gol serisi 9 maça çıktı

Real Madridli Ronaldo, 2017 finalinde Juventus'a attığı 2 golün ardından bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada da fileleri havalandırmayı başardı.

33 yaşındaki Ronaldo böylece Ruud van Nistelrooy'dan (2002-2003) sonra Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 9 maçta gol atan ikinci futbolcu oldu.

"Şampiyonlar Ligi tarihinin en skoreri" unvanının sahibi Ronaldo, bu sezonki gol sayısını 12'ye, toplam gol sayısını ise 117'ye yükseltti.

- Liverpool 9 yıl sonra çeyrek finalde

İngiltere'nin Liverpool takımı, Portekiz'de 5-0 yendiği Porto ile sahasında karşılaştı.

Liverpool, golsüz tamamlanan maç sonrası 2008-09 sezonundan bu yana ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

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