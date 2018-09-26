Real Madrid ve Barcelona 'hafta içi' mesaisinde! En popüler iddaa...
İspanya La Liga'ya ara yok! Real Madrid ve Barcelona 'hafta içi' mesaisinde! Takımlardan son gelişmelere ve en popüler iddaa tercihlerine göz atalım...
Leganes - Barcelona
- Girona'ya sürpriz bir şekilde puan kaptıran Barcelona, lig sonuncusu Leganes deplasmanında telafi peşinde.
- O maçta kırmızı kart gören Clement Lenglet bu akşam yok. Leganes'te ise zayıf takımın öne çıkan gol silahı Guido Carrillo'nun durumu maç saati netleşecek.
- Son 2 sezonda oynadıkları 4 La Liga maçını da Barcelona kazandı, tüm maçlarda 2.5 gol barajı aşıldı. (4 maç - 16 gol)
Sevilla - Real Madrid
- Barcelona'nın puan kaybettiği fikstürde Espanyol'u 1-0 geçen Real Madrid, zirveye ortak oldu. (5 maç - 13 puan)
- Daniel Carvajal ve Isco, zorlu Sevilla maçında sahne alamayacak.
- Sevilla'da ise tecrübeli defans Gabriel Mercado ve orta sahadan Maxime Gonalons forma giyemeyecek.
- Ramon Sanchez Pizjuan'da oynadıkları son 7 resmi maçta Real Madrid sadece 1 kez kazanabildi. (5 Sevilla galibiyeti - 1 beraberlik)
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