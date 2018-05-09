Real Madrid üst üste ikinci kez favori değil, Sevilla oranı düştü!
Adını Şaömpiyonlar Ligi finaline yazdıran Real Madrid, geçtiğimiz hafta sonu Barcelona ile 2-2 berabere kalmıştı. Barcelona maçı sonrası, Sevilla deplasmanında da favori değiller ve Sevilla oranı düşüşte! İşte detaylar...
Sevilla
- Pablo Sarabia sarı kart cezalısı.
- Carlos Fernandez ve Jesus Navas'ın durumları maç saati netleşecek.
- UEFA Avrupa Ligi hedefinde olan Sevilla'nın ilk açıklanan oranı 2,15'ti.
- Önce 2,00'ye düşen oran, an itibariyle 1,90'a gerilemiş durumda!
Real Madrid
- Gareth Bale cezalı, Carvajal ve Ronaldo sakat.
- Marcelo, Isco, Modric, Varane, Kroos ve kaleci Navas kadroya alınmadı.
- Basın toplantısında konuşan Zidane; "Devler Ligi finaline tam kadro hazır olacağız." dedi.
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