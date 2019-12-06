Real Madrid Türkiye'nin tanıtımını yapacak

İspanyol futbol devi Real Madrid antrenmanlarda 'Türkiye' yazılı görseller bulunan ürünler kulllanacağı kaydedildi. Real Madrid'in bu anlaşmadan senelik 12 milyon euro gelir elde etmesinin de beklendiği vurgulandı.

İspanyol gazetesi Marca, Turizm Bakanlığı ile görüşmeler yapıldığını ancak anlaşmanın süresi hakkında henüz bir bilgi olmadığını belirtti. Aynı zamanda bu sponsorluk anlaşmasının Real Madrid'in halihazırdaki sponsoru Emirates ile olan anlaşmasını nasıl etkileyeceğinin de merak edildiği ifade edildi.

Turizm Bakanlığı'nın, Türkiye'yi turizmde tanıtmak adına bu sponsorluk anlaşmasını yapması bekleniyor. Daha önce Azerbaycan da; Madrid şehrinin diğer önemli takımı olan Atletico Madrid ile sponsorluk anlaşması yapmıştı. (Sporx)

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