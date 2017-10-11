2014 Dünya Kupası sonrası James Rodriguez ve Toni Kroos gibi isimleri kadrosuna katan Perez’in listesinin ilk sırasında golcü futbolcu Harry Kane yer alıyor. Gareth Bale ve Benzema ile yolları ayırmak isteyen Perez’in istediği bir diğer golcü ise Almanların yeni yıldız adayı Timo Werner.

Bu iki golcünün yanı sıra hala iyi bir kaleci isteyen Perez’in kafasında soru işaretleri mevcut. Geçtiğimiz yıl İspanyol De Gea ile ilgilenen başkan, Belçikalı Courtois konusunda da ısrarcı. Bu iki ismin Rusya performansı sonucu belirleyecek.